تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الغربية من كشف ملابسات العثور على جثة شخص بالغربية، وضبط مرتكبى الواقعة إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه من الأب وآخر لخلافات بينهما.



كان قسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية، بلاغا بالعثور على جثة شخص - مقيم بدائرة قسم ثالث المحلة- بمياه بحر شبين بدائرة القسم.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء ياسر عبدالحميد، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه من الأب، وآخر، لهما معلومات جنائية.



وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر شقيق المجنى عليه بوجود خلافات بينه والمجني عليه وعلى إثر ذلك اتفق مع المتهم الآخر على استدراجه لإحدى المخازن الخاصة به، ولدى وصولهم وثقا المجني عليه وتكبيله "بالحبال" ثم خنقه الأول مستخدماً "حبل"، وعقب ذلك استئجر مركبة "توكتوك" من شخص ووضع المجني عليه داخلها، ولدى وصوله لمحل العثور تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" ليتأكد من وفاته ثم ألقياه بالمياه. وتم بإرشادهما ضبط "السلاح، الأداة، مركبة التوكتوك" المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.