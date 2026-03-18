باريس سان جيرمان يؤكد تأهله في دوري أبطال أوروبا بثلاثية أمام تشيلسي

تغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه، تشيلسي الإنجليزي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، جيدة المستوى، وسط سيطرة شبه كاملة من فريق باريس سان جيرمان على معظم مجرياتها.

وتقدم باريس سان جيرمان في النتيجة بالدقيقة السابعة، عن طريق اللاعب، خفيتشا كفاراتسيخيليا، فيما سجل برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 15، بتسديدة قوية.

وفي الدقيقة 63، نجح اللاعب، سيني مايولو من تسجيل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان، بعد صناعة من النجم، خفيتشا كفاراتسيخيليا.

وبتلك النتيجة، يؤكد نادي باريس سان جيرمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما كرر فوزه على تشيلسي، إذ سبق وأن انتصر في مباراة الذهاب في ملعب حديقة الأمراء، بفرنسا، بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويواجه باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الفائز من مجموع مباراتي ليفربول الإنجليزي أمام جالاتا سراي التركي.