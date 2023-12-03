سمير غطاس: تسليم حماس الأسرى الإسرائيليين بوسط غزة لطمة على وجه تل أبيب

قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حركة حماس تعمدت إطلاق الأسرى الإسرائيليين، باليوم الثالث من الهدنة، بالقرب من الشجاعية بوسط غزة، مؤكدا أن هذه الواقعة لطمة على وجه إسرائيل.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن الثلاثة الكبار في إسرائيل رئيس الأركان ووزير الدفاع، ورئيس الوزراء زار منطقة الشجاعية بوسط غزة، ليبرهنوا على سيطرتهم على غزة، لكن إخراج حماس مجموعة من الرهائن في قلب الشجاعية أثبت عكس ذلك.

وأشار إلى أن إسرائيل تمكنت من دفع الغالبية العظمى من شمال غزة، إلى محافظتي خان يونس ومخيم رفح، منوها بأن التطور الجديد الذي حدث اليوم هو قطع تل أبيب بين محافظة دير البلح وخان يونس، وكذا الطريق بين خان يونس ومدينة رفح .

ولفت إلى أن جيش الاحتلال قسمت قطاع غزة إلى نصفين، وفصلت المحافظة الوسطى عن خان يونس، وفصلت خان يونس عن عن مخيم رفح، موضحا أنه قبل الهدنة تبقى 3 جيوب أساسية داخل منطقة الشمال وغزة نفسها، وهي مخيم جباليا، وحي الشجاعية، ومنطقة الزيتون التي تصل ما بين غزة إلى جنوب القطاع، مشددا على أنه قبل بدء الهدنة أتمت قوات الاحتلال محاصرته بالكامل بالدبابات، مع الأخذ في العلم عدم اقتراب الجيش من حي الشجاعية.