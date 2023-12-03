عضو بمجلس الشيوخ: القصف المستمر على غزة سيؤدي لنزوح السكان تلقائيا

قال الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، إنّ إسرائيل قبل الهدنة كانت تقصف شمال غزة وتطالب الفلسطينيين بالنزوح إلى الجنوب، لكنها حاليا تقصف في كل مكان سواء شمالا أو جنوبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد، أنّ إسرائيل تتحدث حاليا عن مناطق عازلة، وتوزع خرائط تطالب الفلسطينيين بالنزوح. وتابع متسائلا: «كيف يصدق الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي، وهو يطالبهم أن يذهبوا إلى المدارس ثم يقصف المدارس».

وأكد أن الأوضاع في قطاع غزة بعد الهدنة أصبحت أصعب، معقبا: «الضرب مستمر، وأعداد الشهداء في تزايد بينما المجتمع الدولي عاجز، والخطاب الأمريكي متناقض، وهناك مسافة شاسعة بين ما يردده المسئولون الأمريكيون وبين ما يفعلونه على أرض الواقع».

وأشار إلى أن خرائط إخلاء السكان من غزة تدل على نية إسرائيل على التهجير رغم الرفض الأمريكي والأوروبي والعربي والرفض المصري القاطع لهذه المخططات وكشفها، ورغم تمسك الفلسطينيين بأرضهم. واستكمل: «القصف المستمر سيؤدي إلى نزوح السكان تلقائيا.. كنا نأمل تستمر الهدنة، لكن إسرائيل عادت أشرس، وتنتهك القانون الدولي بشكل فاضح والمجتمع الدولي عاجز».

ولفت إلى أن أحدًا لا يعرف كيف تفرق إسرائيل بين حماس وبين المدنيين، موضحا أن جيش الاحتلال هدم أكثر من 50% من المساكن. واستكمل: «الفلسطينيون نزحوا من الشمال إلى الجنوب، والآن من الجنوب إلى أماكن أخرى، ولا يعرفون إلى أين يذهبون، فالخطة الآن اختلفت، التصريحات الدولية متوازنة لكن على الأرض لا أحد يحمي الأبرياء من إسرائيل».