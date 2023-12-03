إصابة 11 إسرائيليا بينهم 8 جنود بصاروخ في الجليل الأعلى

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، بإصابة 11 إسرائيليا بينهم 8 جنود جراء صاروخ أطلق على بيت هيلل بالجليل الأعلى.

ومنذ ساعات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 4 من جنوده بصاروخ مضاد للدبابات شمالي البلاد على الحدود اللبنانية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن آلية عسكرية إسرائيلية تم استهدافها بصاروخ موجه على الحدود مع لبنان، مشيرة إلى إصابة 4 من الجنود.

ومنذ انتهاء الهدنة هاجم الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 400 هدف في جميع أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب بيان له أمس؛ ما أسفر عن استشهاد قرابة 200 فلسطيني.