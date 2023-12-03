صحة غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 15 ألفا و700

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر أسفر عن سقوط ما يزيد عن 15 ألفًا و700 شهيد.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، صباح الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأخيرة 400 شهيد، منوهًا أن جثامين مئات الشهداء لا زالت تحت الأنقاض، بسبب عدم تمكن أطقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليها.

وأشار إلى بذل محاولات جادة من الدفاع المدني وطواقم الإسعاف لانتشال تلك الجثامين، لافتًا إلى أن «الاستهداف المتكرر وعدم توافر الإمكانيات للطواقم المختصة، يحول دون انتشال المزيد من الشهداء».

ونوه أن «الاستهداف في كل لحظة بقطاع غزة يخلف مئات الشهداء»، قائلًا إن «عملية إحصاء الشهداء معقدة بسبب الضغط الهائل والعدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين يصلون إلى المستشفيات».

وذكر أن «الاحتلال يمارس الضغط على كل الأطراف لإدخال عدد محدود من المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع المحاصر»، لافتًا إلى أن الأمر حال دون توفير الحاجات الملحة للمستشفيات.

وتواصل إسرائيل عدوانها في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، كما شنت طائراتها خلال الساعات الماضية غارات وقصف كثيف على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

بالمقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.