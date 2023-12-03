بلدية غزة تحذر من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب توقف الخدمات ونفاد الوقود

حذرت بلدية غزة، صباح اليوم الأحد، من انتشار الأمراض والأوبئة؛ بسبب توقف الخدمات ونفاد الوقود في قطاع غزة.



وأكدت "البلدية"، في بيان لها نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أنها تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المدينة والذين يقدر عددهم حاليًا بنحو 500 ألف إنسان، وعلى رأس هذه الخدمات إمدادات المياه وتصريف المياه العادمة والخدمات البيئية المختلفة.



وأضافت: "قطع الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان، إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة، مما أضطر البلدية للاعتماد بشكل كامل على الوقود لتشغيل المرافق الخدماتية وآليات البلدية، وبسبب نفاد الوقود تقلصت هذه الخدمات تدريجياً حتى وصلت إلى نقطة حرجة.



وحملت "البلدية"، مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) المسئولية عن فشلها في إيصال الوقود إلى بلديات محافظة غزة ومحافظة شمال غزة منذ الأول من نوفمبر الماضي بما في ذلك أيام الهدنة المؤقتة.



وأكدت في بيانها، توقف العديد من الخدمات الأساسية وعمليات الطوارئ بسبب نفاد الوقود وأنه لم يعد لديها أية كميات للقيام بعمليات الطوارئ الإنسانية الضرورية، إضافة إلى توقف عدد كبير من مضخات آبار المياه واحدة تلو الأخرى مع توقع توقف جميع إمدادات المياه خلال ساعات محدودة.



ودعت "البلدية" كل المنظمات الدولية للتدخل العاجل وضرورة إدخال الوقود اللازم لتشغيل المرافق والخدمات الإنسانية التي كفل القانون الدولي الإنساني لخدمة السكان.



وقالت إن تراكم كميات كبيرة من النفايات في المدينة وفي الشوارع وتسرب مياه الصرف الصحي للبحر وبرك تجميع مياه الأمطار، يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة بسبب توقف الخدمات لاسيما المياه وخدمات النظافة.