مظليون روس يدمرون مدرعتين أوكرانيتين باستخدام صواريخ كورنيت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو، يظهر تدمير القوات الروسية، عربتين مدفعيتين تابعتين لنظام كييف بواسطة نظام الصواريخ المضاد للدبابات من طراز "كورنيت" على محور زابوريجيا.

وقالت الوزارة، اليوم الأحد، "دمر المظليون مركبتين قتاليتين للمشاة من التشكيلات الأوكرانية وبداخلهما أطقم، باستخدام طلقات مدفعية دقيقة التصويب وإطلاق صاروخ موجه من طراز "كورنيت"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن المعركة وقعت في منطقة فيربوفوي.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن مركبات المشاة القتالية كانت تتقدم لمهاجمة مواقع القوات المسلحة الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن المظليين الروس في مقاطعة خيرسون، دمروا قوة الإنزال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت تنوي الهبوط على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.