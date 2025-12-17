حمد اليامي يعود لحسابات الهلال

كشفت تقارير صحفية عن جاهزية حمد اليامي، لاعب الهلال السعودي لخوض مواجهة الشارقة الإماراتي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويواجه الهلال السعودي فريق الشارقة الإماراتي في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب الشارقة، لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن مشاركة حمد اليامي، ظهير أيمن فريق الهلال أمام الشارقة الإماراتي، أصبحت واردة، بعد تعافيه من الإصابة، مُشيرةً إلى أن اللاعب يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى الملاعب مُجدّدًا، بعد إصابة عضلة الفخذ الأمامية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب سينضم للتدريبات الجماعية مع زملائه خلال يومين فقط، بعد تعافيه من إصابته، ودخوله مرحلة ملامسة الكرة ضمن آخر مراحل تأهيله.

وأتمت الصحيفة أن قرار إشراك اللاعب من عدمه في مباراة الشارقة، سيكون باتفاق بين الإيطالي، سيموني إنزاجي، المدير الفني، والجهاز الطبي للفريق.