انهيار طيني يودي بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا في تنزانيا

قال مسؤولون اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 70 آخرون إثر وقوع انهيار طيني في منطقة هانانج بشمال تنزانيا، كما حذروا من إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى في ظل استمرار البحث عن الناجين والجثث.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جانيث مايانجا مفوض منطقة هانانج قال للصحفيين "الأمطار الغزيرة أدت لوقوع انهيار طيني على جبل هانانج، مما أدى لسقوط صخور وأشجار وتدمير منازل المواطنين".



وحذرت هيئة الارصاد في تنزانيا من أن بعض المناطق قد تتعرض لفيضانات خلال موسم الأمطار من أكتوبر حتى ديسمبر الجاري نتيجة لظاهرة النينو.