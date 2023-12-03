وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن احتمال قد يؤدي لهزيمة إسرائيل في غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن إسرائيل قد تتلقى هزيمة استراتيجية في غزة، حال عدم حمايتها للمدنيين.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأحد، حول الكلمة التي ألقاها أوستن، خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني، المنعقد بولاية كاليفورنيا، وفق وكالة الأناضول.

وحول الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، قال وزير الدفاع الأمريكي: «كهذا النوع من الحروب، يجب إيلاء أهمية للمدنيين. إن تم دفعهم في أحضان العدو (حماس) تحولون الأمر من نصر تكتيكي إلى هزيمة استراتيجية».

وأضاف: «أخبرت القادة الإسرائيليين مرارا أنّ حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية».

وأكد أوستن، على أنّ حل الدولتين، الطريق المقترح الوحيد للخروج من الاشتباكات المأساوية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة زادت من وجودها العسكري في المنطقة (الشرق الأوسط، وبالأخص شرق البحر الأبيض المتوسط).

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 15523، وجرح 41316 آخرين، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.