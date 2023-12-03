قطر: سنواصل جهودنا لاستئناف الهدنة الإنسانية في غزة

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن بلاده ستواصل جهودها لاستئناف الهدنة الإنسانية في غزة.

جاء ذلك في كلمة وزير خارجية قطر، الذي تترأس بلاده الاجتماع الوزاري الخليجي، الذي انعقد بالدوحة، استعداد لقمة القادة، وفق بيان للخارجية القطرية.

وقال وزير خارجية قطر، إن "اجتماعنا ينعقد وقد شهدنا خلال الأيام الماضية بكل أسى العدوان الهمجي والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة".

وأضاف أن "قطر ستواصل جهودها، مع الدول الفاعلة كافة، لاستئناف الهدنة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار"، وفقا لوكالة الأناضول.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتلاها تجديد القصف الإسرائيلي للقطاع.