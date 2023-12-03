نجوم الفن ينعون أشرف عبد الغفور: بإذن الله في الجنة

نعى عدد من نجوم الفن، الفنان أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

ونشر طارق لطفي صورة للراحل أشرف عبد الغفور، عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وكتب: «الأستاذ والمحترم الفنان أشرف عبد الغفور ووالد أختي العزيزة ريهام عبدالغفور في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له».

كما نشر أكرم حسني صورة للراحل أشرف عبد الغفور، عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وكتب: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. الفنان أشرف عبد الغفور في ذمة الله.. نسألكم الدعاء».

ونشر أيضا محمد ثروت صورة للراحل أشرف عبد الغفور، عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وكتب: «الفنان القدير أشرف عبد الغفور والد الفنانة ريهام عبد الغفور في ذمة الله.. رحم الله الفقيد وغفر له وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان».

ونعى شيكو الراحل أشرف عبد الغفور، بصورة عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وكتب: «الفنان أشرف عبد الغفور والد الزميلة ريهام عبد الغفور في ذمة الله.. الفاتحة».

كما نعى أحمد الشامي الراحل أشرف عبد الغفور، بصورة عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وكتب: «البقاء لله في وفاة الأستاذ أشرف عبدالغفور والد صديقتي ريهام.. ألف رحمة ونور عليه وربنا يصبرك يا رب يا ريهام والعائلة كلها.. أرجو الدعاء له».

ونعت الفنانة فيفي عبده الراحل أشرف عبد الغفور، بصورة عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، توفي إلى رحمة الله الفنان القدير أشرف عبد الغفور والد النجمة ريهام عبد الغفور.. الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

كما نعت آيتن عامر الراحل أشرف عبد الغفور، بصورة عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وكتبت: «الأستاذ أشرف عبد الغفور فى ذمة الله، ربنا يصبر أهله ومحبيه، خبر صادم».

ونعت أيضا راندا البحيري الراحل أشرف عبد الغفور، بصورة عبر حسابه على موقع «انستجرام»، وكتبت: «البقاء لله الفنان الخلوق ونقيب المهن التمثيلية السابق ووالد الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور بإذن الله في الجنة.. وكل العزاء وتمنياتي بالصبر للفنانة الأخت والزميلة والنجمة ريهام عبد الغفور، ربنا يصبر قلبك يا حبييتي».

ونعى الفنان سامح حسين الفنان أشرف عبد الغفور، حيث كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. الأستاذ أشرف عبد الغفور فى ذمة الله. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته بغير حساب ويصبر أسرته وأحبابه وتلامذته.. خالص التعازى للزميلة ريهام عبد الغفور».

كما نعى الفنان حسام داغر الفنان أشرف عبد الغفور، حيث كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، حبييي وأستاذي الأستاذ أشرف عبد الغفور توفي نتاج حادثة سير في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ربنا ينجيكي يا طنط ويطمنا عليكي يا رب وتخرجي منها بالسلامة ويصبر قلبك يا ريهام يا رب».

كما نعى الفنان ياسر عزت الفنان أشرف عبد الغفور، حيث كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة لفقيدنا جميعا.. الأستاذ أشرف عبد الغفور».

ورحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا منذ قليل، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ«الشروق»، وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بعد نقله إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، فور وقوع الحادث.

وكانت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور برفقته أثناء الحادث، وتم نقلهما لمستشفى زايد التخصصي، فيما انتقل هو إلى الرفيق الأعلى.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغا يفيد بإصابة شخصين إثر تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.