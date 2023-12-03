البنتاجون: استهداف مدمرة أمريكية وسفن تجارية في البحر الأحمر

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن تعرض سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية أخرى لهجمات في البحر الأحمر، اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فإن تلك الهجمات تمثل تصعيدا كبيرا في سلسلة الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال البنتاجون "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".

وكان الجيش البريطاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن هجوم بطائرة بدون طيار (درون) وانفجارات في البحر الأحمر.

ولم يحدد البنتاجون مكان الهجمات تحديدا في البحر الأحمر، لكن جماعة الحوثي في اليمن تشن سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، فضلاً عن إطلاقها طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل، بالتزامن مع حرب تل أبيب وحماس في قطاع غزة.