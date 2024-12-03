جرى اليوم الثلاثاء، تأييد حكم الإعدام الصادر بحق سيدة العقارات الفيتنامية، ترونج ماي لان، في أكبر قضية احتيال تشهدها فيتنام، والتي أثار حجمها مخاوف بشأن الاقتصاد في البلاد.

وكانت لان، قد أدينت في أبريل الماضي بتهمة الاختلاس والرشوة، في قضية احتيال بقيمة بلغت 12.5 مليار دولار، أي نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي لفيتنام لعام 2022.

وبوصفها رئيسة شركة "فان تينه فات" للعقارات، سيطرت لان بصورة غير قانونية على "بنك سايجون المشترك التجاري"، خلال الفترة بين عامي 2012 و2022، وسمحت بتقديم 2500 قرض، وهو ما كلف البنك خسائر بقيمة 27 مليار دولار.

ورفضت المحكمة في مدينة "هو تشي منه" طعنها على قرار الإدانة، وأضافت أن هناك إمكانية لتخفيف حكم الإعدام الصادر بحقها إلى السجن مدى الحياة إذا قامت بتسديد ثلاثة أرباع الخسائر، بحسب ما ذكرته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية.