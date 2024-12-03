 ألمانيا.. زعيمة حزب الخضر تدعو لتقنين الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل - بوابة الشروق
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ألمانيا.. زعيمة حزب الخضر تدعو لتقنين الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 5:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 5:33 م

ترى زعيمة حزب الخضر الألماني في البرلمان الألمانى كاتارينا دروجه فرصة لتمرير تشريع لتقنين الإجهاض خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل.

وقالت دروجه لنظرائها من ساسة حزب الخضر، اليوم الثلاثاء، إن هناك فرصة حقيقية لدى مجموعة من النواب تدفع باتجاه طرح الاقتراح لتشكيل أغلبية في المجلس لتمرير التشريع قبل الانتخابات المبكرة في البلاد، التي من المقرر أن تجرى في فبراير.

يشار إلى أن عمليات الإجهاض غير مشروعة حاليا بموجب البند 218 من القانون الجنائي الألماني، إلا أنها متاحة عمليا ولا يتم تطبيق عقوبة عليها إذا أجريت خلال أول 12 أسبوعا من الحمل، شريطة أن تتلقى المرأة المشورة قبلها.

كما لا يتم تطبيق أي عقوبة عليها إذا كانت هناك أسباب طبية أو إذا أجريت بسبب الاغتصاب.

ويدور جدل محتدم في ألمانيا منذ سنوات بشأن إلغاء حظر الإجهاد، أو إصلاح القانون الجنائي لتقنين العملية بموجب بعض الشروط على الأقل.

 


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