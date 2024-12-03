استشهاد 10 فلسطينيين خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقتي وسط وجنوب غزة

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استُشهد 10 فلسطينيين اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة وناديا يؤوي نازحين بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة قصفت نادي الجزيرة الذي يؤوي نازحين وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

كما استُشهدت امرأتان وأصيب آخرون،في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وخلّفت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 44 ألف شهيد وما يربو على 105 آلاف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.