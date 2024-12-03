 وزير الخارجية الأوكراني يطالب الناتو بـ 20 نظام دفاع جوي إضافي - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 7:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الأوكراني يطالب الناتو بـ 20 نظام دفاع جوي إضافي

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 7:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 7:42 م

قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإمداد أوكرانيا بـ 20 نظام دفاع جوي إضافي للدفاع عن البلاد بصورة أفضل في مواجهة الغارات الروسية.

وأوضح سيبيها في اجتماع لوزراء حلف الناتو في بروكسل أن قطاع الطاقة في أوكرانيا يحتاج إلى حماية أفضل في الشتاء الذي سيبدأ قريبا.

وأضاف سيبيها أن أوكرانيا تطالب بالإمداد العاجل بـ 20 نظام دفاع جوي إضافي، مثل هوك وناسماس وإيريس- تي إس من أجل "تجنب انقطاع التيار الكهربائي".

يذكر أن روسيا استخدمت الغارات في الشهور القليلة الماضية لتعطيل العديد من محطات الطاقة والمحطات الفرعية الأوكرانية أو الإضرار بها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك