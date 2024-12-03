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قبل أيام، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ، وتحديدًا في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بوساطة أمريكية وفرنسية.

ورغم أن الهدنة تمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية هجومية في لبنان، وتلزم لبنان بمنع الجماعات المسلحة، بما فيها حزب الله، من شن هجمات على إسرائيل، إلا أن التساؤلات حول استمرارها تصاعدت منذ اللحظة الأولى، في ظل اختراقات إسرائيلية مستمرة بزعم الرد على انتهاكات حزب الله.

يهدد تبادل إطلاق النار بانهيار الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وفرنسا بين الطرفين بعد أقل من أسبوع من سريانها. فهل تصمد؟

لبنان: انتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار

وثّقت السلطات اللبنانية واللجنة الدولية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، الذي لم يمضِ على توقيعه سوى بضعة أيام.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان تفيد يوميًا بـ"انتهاكات متواصلة" من القوات الإسرائيلية منذ بدء سريان الهدنة، تشمل قصفًا مدفعيًا ورشقات رشاشة على بلدات حدودية.

المبعوث الأمريكي: الجيش الإسرائيلي يخرق الهدنة

نقل المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين للإسرائيليين أن جيشهم يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق هيئة البث الإسرائيلي.

وكشفت الهيئة أن أبرز الخروقات الأمريكية والفرنسية تشمل تحليق المسيّرات في سماء بيروت، بحسب "بي بي سي".

رئيس مجلس النواب: 50 خرقًا من إسرائيل

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إسرائيل تخرق الهدنة بشكل واضح، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 50 خرقًا للاتفاق.

ودعا بري اللجنة التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا للإشراف على الاتفاق إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي اللبنانية.

اختراقات إسرائيلية فادحة للهدنة

استشهد 9 مواطنين وأصيب 3 بجنوب لبنان مساء الاثنين، في غارات إسرائيلية عقب إطلاق حزب الله صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي ردًا على الخروقات الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات استهدفت بلدتي حاريص وطلوسة بجنوب لبنان، في أكبر حصيلة منذ بدء الهدنة.

حزب الله: تحذير أولي للانتهاكات المستمرة

صرح حزب الله بأنه أطلق قذائف هاون ردًا على "الانتهاكات المتكررة"، معتبرًا الهجوم "تحذيرًا أوليًا" لإسرائيل بشأن ضرباتها في لبنان وانتهاك مجالها الجوي.

خروقات إسرائيلية منذ البداية

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد شخص في بلدة مرجعيون جراء ضربة بمسيّرة على دراجة نارية، بينما أصيب جندي لبناني في غارة إسرائيلية على جرافة للجيش في منطقة "حوش السيد علي" بالبقاع.

وزير خارجية إسرائيل يرفض الاتهامات

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل لم تخترق الهدنة، نافيًا الاتهامات الأمريكية والفرنسية، ومؤكدًا أن الردود الإسرائيلية جاءت على انتهاكات حزب الله.

فرنسا تحذر وماكرون يدعو لوقف الانتهاكات

حذرت فرنسا من انهيار الاتفاق، مشيرة إلى 52 انتهاكًا إسرائيليًا خلال 24 ساعة، وفق "يديعوت أحرونوت"، التي أكدت أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الوقف الفوري للانتهاكات، بحسب الإليزيه.

أمريكا تحث إسرائيل على ضبط النفس

كشفت "يديعوت أحرونوت" أن الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى الامتناع عن "رد غير متناسب" وضرب بيروت، مطالبة لبنان بعدم التصعيد.

إدارة بايدن تشعر بالقلق من انهيار الهدنة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي أن إدارة بايدن قلقة من انهيار وقف إطلاق النار، ووصفت ما يحدث بأنه "لعبة خطيرة".

إعلام بريطاني: الهدنة على المحك

أفادت "فاينانشال تايمز" بأن تبادل إطلاق النار وضع الهدنة تحت ضغط شديد، بعد قصف إسرائيل عشرات الأهداف ورد حزب الله بإطلاق صواريخ.

الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار صامد

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن "وقف إطلاق النار صامد"، وأن واشنطن تبحث الانتهاكات المحتملة، داعية الطرفين للالتزام بالاتفاق.