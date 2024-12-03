مندوب فلسطين بالجامعة العربية يستقبل نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفنلندية

استقبل السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية ميكا روتسالانين نائب مدير ادارة الشرق الأوسط والخليج في وزارة الخارجية الفنلندية، وذلك في مقرّ المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية.

وأطلع السفير العكلوك ممثل فنلندا على استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية المستمرة على مدار ١٤ شهراً، وإرتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما طالب العكلوك، ميكا بإعتراف فنلندا بدولة فلسطين كرافعة لعلمية السلام وإعطاء الأمل في السلام.

وعبر ميكا عن دعم فنلندا للحكومة الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ووصف ما يجري في غزة بمأساة إنسانية كبيرة يجب أن تتوقف، وأكد ميكا على الاستمرار في التواصل الثنائي بين فلسطين وفنلندا بشأن تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

حضرت اللقاء المستشارة جمانة الغول من مندوبية فلسطين، ونائب رئيس البعثة الفنلندية في القاهرة ياكو ياكيلا.