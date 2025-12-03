أردوغان: مستعدون لبذل ما بوسعنا لفتح باب السلام بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده لبذل كل ما في وسعها من أجل فتح باب السلام بين روسيا وأوكرانيا بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بناء على طلب الأخير، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والحرب الروسية الأوكرانية وملفات إقليمية ودولية، شملت آخر التطورات في القوقاز وغزة وسوريا.

وأكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون بين تركيا وفرنسا، لافتا إلى مواصلة اتخاذ الخطوات لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا عبر سلام عادل ودائم.

وذكر أن الاتصالات مع الأطراف المعنية لإحياء مسار إسطنبول مستمرة، وأن تركيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لفتح باب السلام بأقرب وقت ممكن.

وأشار أردوغان إلى ضرورة الاستخدام الفعال للقنوات الدبلوماسية من أجل تحقيق سلام دائم.

وأفاد بأن دعم تركيا للجهود المبذولة سيستمر بشكل متزايد سواء خلال وقف إطلاق النار أو بعده.

وبيّن أن تجنب الخطوات التي تُعرّض السلام العالمي للخطر سيساهم في جهود السلام.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

ومؤخرا نشرت وكالة "أسوشييتد برس" نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.