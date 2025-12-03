 القبض على شاب لتوزيعه كوبانات سلع غذائية للناخبين للتصويت لمرشح بالإسكندرية - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 9:34 م القاهرة
القبض على شاب لتوزيعه كوبانات سلع غذائية للناخبين للتصويت لمرشح بالإسكندرية

وليد ناجي
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 9:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 9:26 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شاب لتوزيعه كوبانات سلع غذائية على المواطنين خلال ترددهم على اللجان الانتخابية بالإسكندرية.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتواجد بمحيط أحد الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية وتوزيعه كوبونات سلع غذائية على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية مقابل التصويت لعدد من المرشحين.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.

 

