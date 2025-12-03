أمريكا: رائد فضاء ملياردير يسعى للترشح لقيادة وكالة ناسا

حث الملياردير الذي قام بالسير في الفضاء، جاريد إسحاقمان، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على التحرك بسرعة بشأن ترشحه لقيادة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بعد أن تم سحب ترشيحه ثم إعادته من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومثل إسحاقمان، أمام لجنة التجارة والعلوم والنقل في واشنطن بعد ثمانية أشهر من جلسة الاستماع الأولى الخاصة بترشيحه.

وأكد رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا، الذي قام برحلتين للفضاء عبر شركة سبيس إكس، ضرورة وجود "قيادة بدوام كامل" في وكالة ناسا، فيما تستعد الوكالة لإعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر في أوائل العام المقبل.

ويشغل وزير النقل شون دافي منصب المدير المؤقت لوكالة ناسا منذ الصيف.

وقال إسحاقمان، أمام اللجنة التي يرأسها السيناتور تيد كروز من ولاية تكساس، إن إعادة رواد الفضاء إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما ستكون "مغامرة مليئة بالتحديات، على أقل تقدير".

وتستهدف وكالة ناسا، أوائل العام المقبل إرسال أربعة رواد فضاء في رحلة تحليق حول القمر.

ولن يهبط الرواد على سطح القمر، إذ ستتم عملية الهبوط في مهمة أخرى. والهدف هو التفوق على الصين في هذا المجال قبل نهاية العقد الحالي.

وأضاف إسحاقمان، أمام اللجنة: "هذا ليس وقت التأجيل، بل وقت التحرك، لأنه إذا تأخرنا – أو ارتكبنا خطأ – فقد لا نتمكن من اللحاق بالركب أبدا، وقد تؤدي العواقب إلى تغيير ميزان القوى هنا على الأرض".

واتفق كروز مع هذا الرأي، قائلا: "لا يمكن لوكالة ناسا أن تغض الطرف عن هذا الأمر"، في إشارة إلى خطط الصين المقبلة المتعلقة باستكشاف القمر.

وأضاف: "يجب أن تظل الولايات المتحدة القائد بلا منازع في مجال استكشاف الفضاء".