قبل موعد إغلاق اللجان فى سوهاج، شهد محيط لجنتي 34 و35 بمدرسة اولاد خلف الابتدائية في قرية أولاد خلف التابعة للوحدة المحلية لقرية الخيام، بالدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، إطلاق أعيرة نارية بين عائلتي أولاد موسى والقوايدة؛ ما أدى إلى إغلاق اللجنتين.

ومن ناحية أخرى، كان المستشار عبد الناصر رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025، صرح بأن الناخبين يدلون بأصواتهم لاختيار 12 مرشحا من إجمالي 155 مرشحا، تحت إشراف قضائي.

ويتنافس بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر سوهاج وجزيرة شندويل لحجز مقعدين بمجلس النواب، 37 مرشحا ومنهم حاتم مبارك حزب مستقبل وطن، وعلاء أبو ضوية مستقل وطن، وعلي مصطفى عناني بحزب الإصلاح والنهضة، والعمدة دياب محجوب (مستقل)، وأحمد عواجة مستفل وفتحى قاسم مستقل.

وبالدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم وساقلتة وحى الكوثر تشتد المنافسة من أجل مقعدين بين المرشحين عصام الشريف مستقل وزكريا حسان مستقل وشعبان لطفي حزب الجبهة الوطنية وحاتم أبو الليل مستقل وعفيفي الشريف مستقل وأحمد عويش حزب حماة الوطن وأحمد وائل المشنب مرشح مستقل.

وفى الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة يتنافس ١١ مرشحا على مقعد واحد من المرشحين رفعت شكيب مستقل ومصطفى مزيرق مستقل وهاشم محمد هاشم حزب حماة الوطن وصلاح محجوب مستقل واللواء محمود على حسن مرشح مستقل.

وبالدائرة الرابعة والتى تضم مراكز طما وطهطا وجهينة ويتنافس فيها ٢٨ مرشحا على ٣ مقاعد ومن المرشحين مصطفي أبو دومة حزب مستقبل وطن وفؤاد نشأت عباس مستقبل وطن، وعمرو عويضة حزب الشعب الجمهوري وإبراهيم أبو دوح مستقبل وطن وعلاء الحديوي حزب حماة وطن.

وبالدائرة الخامسة والتى نضم جرجا والعسيرات يتنافس ٣٩ مرشحا على مقعدين، ومن المرشحين ياسر نصر حزب الشعب الجمهوري، وهاني جابر حزب حماة الوطن، وعبد الحكيم العش مرشح مستقل ومحمود على أبو خروف مستقل.

وبالدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة يتنافس فيها ١٦ مرشحا على مقعد واحد ومن المرشحين عاطف كعربان مرشح مستقبل وطن وفيصل الشيباني مرشح مستقل وإسماعيل أبو كريشة مستقل.

وبالدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام يتنافس ١٢ مرشحا على مقعد واحد، وجميع المرشحين مستقلين ومنهم علاء السمان ومبارك السعودي ومحمد خلف الله، وعبد اللطيف الشيخ، وأحمد عبد السلام قورة مستقل.