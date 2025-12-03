عادت لجان الاقتراع في الدائرة الثامنة، التي تشمل قسمي إمبابة والمنيرة الغربية، للعمل من جديد بعد انتهاء ساعة الراحة المخصصة للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وذلك في إطار انتخابات مجلس النواب ضمن الدوائر الـ19 الملغاة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة عثمان بن عفان توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت عملية التصويت صباح اليوم في الساعة التاسعة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

ولاحظت اللجان غياب مظاهر الدعاية الانتخابية الصاخبة المعتادة، حيث لم تُعرض أي منشورات دعائية للأحزاب ولا لافتات ضخمة سيطرت على المشهد.

وتشهد الدائرة الثامنة، المخصصة لها مقعدين، منافسة بين 14 مرشحًا، أبرزهم مرشح حزب مستقبل وطن، وليد المليجي، ومرشح حزب المحافظين، البرلماني السابق إيهاب الخولي، الحاصل على الترتيب الثاني في قائمة المرشحين. كما تحاول النائبة السابقة، نشوى الديب، الحفاظ على مقعدها لدورة ثالثة بعد انسحابها مؤقتًا من السباق الانتخابي في المرحلة الأولى بسبب المخالفات بالدائرة، ثم عودتها بعد إلغاء نتيجة الانتخابات.

كما يشارك في المنافسة أيضًا النائبة السابقة شادية ثابت ومرشح حزب الوفد أحمد المنشاوي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بعد رصد مخالفات بها ضمن دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.