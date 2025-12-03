محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية: نعمل بكامل طاقتنا لضمان انتخابات نزيهة وناجحة

ترأس هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، أعمال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة الملغاة، والتي حددت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراؤها من جديد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر، وذلك بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى بالدائرة.

جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف، سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل بكامل أجهزتها لضمان تنفيذ العملية الانتخابية وفق الضوابط التي حدّدتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف الفرعية بمراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم أسيوط الجديدة، لمتابعة 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية، يحق لـ 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة التصويت فيها بعد قرار إعادة الإجراءات بالدائرة، مشيرًا إلى جاهزية جميع المقار لاستقبال المواطنين في الموعد المحدد.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الغرفة مزودة بوسائل اتصال حديثة وربط مباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، مما يتيح متابعة دقيقة لجميع اللجان داخل الدائرة، ورصد أي ملاحظات أو شكاوى لحظة بلحظة، مع سرعة التعامل معها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والجهات الأمنية والتنفيذية.

ولفت إلى اكتمال الاستعدادات داخل جميع المقار الانتخابية من حيث النظافة والإضاءة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، فضلًا عن توفير مولدات كهرباء احتياطية وطفايات حريق ومقاعد انتظار ومظلات، إلى جانب توفير كراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم لتيسير عملية التصويت.

وشدد المحافظ على استمرار المرور الميداني لرؤساء المراكز والوحدات المحلية طوال يومي الانتخابات للتأكد من إزالة أي معوقات فور ظهورها، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الدعم الفني واللوجستي، بما يضمن سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا التزام الجهاز التنفيذي بالحياد الكامل والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الحرص على خروج العملية الانتخابية بصورة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.