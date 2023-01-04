أوكرانيا: القوات الروسية استهدفت البنية التحتية بـ7 ضربات صاروخية و18 غارة جوية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 ضربات صاروخية و18 غارة جوية وأكثر من 85 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة استهدفت بالأخص البنية التحتية المدنية لمدينة "كراماتورسك" وأقاليم "دونيتسك وزابورجيا وخيرسون".

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن هناك خسائر في صفوف المدنيين من جراء هذه الهجمات ومازال التهديد بشن هجمات جوية وصاروخية على أوكرانيا قائما.

وأضاف البيان أن القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية استهدفت على مدار يوم أمس موقعين للقيادة الروسية وخمسة أفراد عسكريين ومناطق تركيز للمعدات ومستودع ذخيرة ونقطة مراقبة للطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن "روسيا تركز جهودها حاليًا على تنفيذ عمليات هجومية في منطقة باخموت وتحاول تحسين الوضع التكتيكي لقواتهم في مناطق كوبيانسك وليمان وأفدييفكا".

بدوره، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف في جنوب أوكرانيا، أوليج سينيجوبوف، أن القوات الروسية قصفت خلال الساعات الماضية مناطق حدودية تابعة للإقليم، ما أسفر عن إصابة شخصين في بلدة كوبيانسك.

وذكر سينيجوبوف في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم، أنه "خلال اليوم الماضي، استمر قصف العدو للمستوطنات الحدودية في بلدات كوبيانسك وتشوهيف وخاركيف. وعلى وجه الخصوص، تعرضت كوبيانسك وفوفتشانسك وستريليتشا ودفوريتشنا ومستوطنات أخرى لإطلاق النار".

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية بلدة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك، ما أدى إلى إتلاف المباني السكنية.

وقال ريزنيشنكو، في منشور عبر فيسبوك نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم: "الليلة الماضية كانت صاخبة في منطقة نيكوبول بسبب القصف الروسي. لقد أصاب الروس مركز المنطقة بالمدفعية الثقيلة. وسقطت حوالي 12 قذيفة للعدو في أحياء نيكوبول السكنية".

وفي روسيا، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، إسقاط طائرتين أوكرانيتين من دون طيار بالقرب من مطار المدينة في شبه جزيرة القرم.

وقال رازفوجايف حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن "دفاعاتنا الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين شمال غرب سيفاستوبول، ولم يشر إلى المزيد من التفاصيل".

من جهة أخرى، أعلنت سلطات دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك بـ7 قذائف من حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال الليلة الماضية.