‎تصدر كتاب "النقد الثقافي.. النظرية الأدبية وما بعد البنيوية " من تأليف فنسنت ب. ليتش ومن ترجمة هشام زغلول قائمة الأكثر مبيعًا في المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي خلال عام 2022.

‎في المركز الثاني "تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة"، وفي المركز الثالث تأتي الطبعة العربية من كتاب "جغرافيا السياسة في روسيا"، ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: "الأرض الحمراء: جغرافيًا الاثار في صحراء مصر الشرقية"، رواية"بعيدًا عن روما"، "الستة والثلاثون موقفا دراميا"، تاريخ العرب العام"،"الحداثة الثورية"، "اللسانيات"، "مختارات من ديوان شمس تبريزي الجزء الأول والثاني"، الطبعة الثانية من "مدخل إلى الأيدلوجيات السياسية"، "مكتبة الإسكندرية: فك طلاسم اللغز"،"الطبعة الثالثة من "موسوعة علم الإنسان"، "القياس في علم النفس الايجابي"، "هرودوت يتحدث عن مصر"،"اليهود في الإمبراطورية العثمانية: صفحات من التاريخ "، "العقيدة والشريعة في الإسلام "، "الأنثربوبوجيا في مصر"، "السياسة "، "الجزء الرابع من انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، "مقدمة في تاريخ إسرائيل"، "شهود على نهاية عصر"، "المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي"، "الأرض والتطور البشري بجزئيه.

‎كما ضمت القائمة أيضًا :"نظرية المعرفة"، "أوديب ملكًا"،"الكون والفساد"، "تاريخ مختصر للكون"، "تيارات نقدية محدثة"، الطبعة الثانية من "طه حسين من الأزهر للسوربون"، وأخيرًا الطبعة العربية من "ديمقراطية الكربون".