زيلينسكي وماكرون يتفقان على تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية طويلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن الاتصال الهاتفي تناول الوضع الحالي في كييف، موضحًا أنه شكر «ماكرون» على قرار إمداد كييف بالدبابات الخفيفة، وناقلة الجنود المدرعة Bastion.

ولفت إلى تأكيد الرئيس الفرنسي، خلال الاتصال على التعاون بصورة أكبر، لتقوية الدفاع الجوي، والقدرات الدفاعية الأخرى لأوكرانيا بشكل كبير.

Had a long and detailed conversation with President of France @EmmanuelMacron on the current situation. Thanked for the decision to transfer light tanks and Bastion APCs to Ukraine, as well as for intensifying work with partners in the same direction. 1/2