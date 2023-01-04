تجارة حلوان تنظم ورشة عمل لصياغة أهداف برنامج الأسواق لتحقيق متطلبات الجودة

عقدت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان ورشة عمل عن بُعد لصياغة ومناقشة رسالة وأهداف برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، لاستيفاء وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالى، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية.

أدار الجلسة الدكتور محمود الخطيب أستاذ الموارد البشرية والخبير الدولي في مجال الإدارة، وبمشاركة الدكتور صابر شاكر أستاذ مساعد الاقتصاد الدولي ومنسق البرنامج، وذلك بحضور أكثر من 50 عضوا ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين والإداريين بالكلية.

وبعد مناقشات ومداولات وتبادل لوجهات النظر توافق الحضور على أن تكون رسالة البرنامج على النحو التالى "يسعى برنامج الأسواق والمنشآت المالية إلى إعداد خريجين متخصصين في القطاع المالى قادرين على المنافسة المحلية والإقليمية مزودين بالمعارف والمهارات العلمية والقيم المهنية (الجدارات) من خلال بيئة تعليمية وبحثية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع".

تمثلت الأهداف العامة للبرنامج في توفير كوادر بشرية مؤهلة للعمل في قطاع الخدمات المصرفية والمالية ذات الصلة، وتطوير المهارات المهنية والمعايير الأخلاقية اللازمة لإعداد متخصص مالي يتسم بالمسؤولية والوعي الاجتماعي، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة في مجال الأسواق والمنشآت المالية، وتنمية الوعي المجتمعي في مجال الثقافة المالية، الحصول على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية وAACSB، وإثراء الجانب التطبيقى بمشروع تخرج متميز في القطاع المالى.

كما تضمن الحضور أيضاً مشاركة من مجتمع المال والأعمال ممثل في الدكتور محمد زكى الجابرى رئيس قطاع التسويق بشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الدكتور إبراهيم عطية، رشا حسن رئيس الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد شلبى الخبير الاقتصادى في مجال الأسواق المالية، الدكتور محمد عبد الحفيظ مدير عام قطاع الرقابة والمراجعة بالبورصة المصرية، نورهان أشرف أخصائي إشراف ورقابة تمويل مستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذة نوران عماد رجب أخصائي التداول الإلكتروني.