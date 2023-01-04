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انتشرت صور وفيديو لشاحنة في باكستان رسمت عليها صورة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ما دعا السفارة السعودية لدى إسلام أباد للتعقيب.

وأعادت السفارة السعودية في باكستان نشر صور الشاحنة التي حملت صورة ولي العهد على صفحتها الرسمية في "تويتر".

وقالت السفارة إن السفير السعودي نواف سعيد المالكي، التقى المواطن الباكستاني مالك الشاحنة ويدعى نواز أختر.

وأضافت أن مالك الشاحنة رسم صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عليها، تعبيرا عن حبه له، كما عبر أيضا عن حبه العميق للمملكة وقيادتها.

#اسلام_آباد|پاکستان میں#خادم_حرمين_شريفين کےسفیرجناب نواف سعيدالمالكی نےآج محترم نوازاخترسےملاقات کی جنھوں نےشہزادہ محمدبن سلمان بن عبدالعزیز آل سعودحفظہ اللہ کی تصویرکی پینٹنگز اپنےٹرک پرآویزاں کر کےشہزادہ محمداورسعودی عرب کی قیادت حفظھم اللہ سےاپنی گہری محبت کااظہارکیاتھا pic.twitter.com/56Xtuh8XUR — السفارة في باكستان - سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) January 2, 2023

كما نشرت السفارة السعودية في تغريدة منفصلة مقطع فيديو للشاحنة وصورة ولي العهد، خلال سيرها على الطريق.

ویڈیو pic.twitter.com/bvzVd6m0iP — السفارة في باكستان - سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) January 2, 2023

وأثارت صور الشاحنة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بين السعوديين، لافتين إلى أن هذه الواقعة تدل على أن شعبية ولي العهد تجاوزت حدود المملكة.