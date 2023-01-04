انتشرت صور وفيديو لشاحنة في باكستان رسمت عليها صورة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ما دعا السفارة السعودية لدى إسلام أباد للتعقيب.
وأعادت السفارة السعودية في باكستان نشر صور الشاحنة التي حملت صورة ولي العهد على صفحتها الرسمية في "تويتر".
وقالت السفارة إن السفير السعودي نواف سعيد المالكي، التقى المواطن الباكستاني مالك الشاحنة ويدعى نواز أختر.
وأضافت أن مالك الشاحنة رسم صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عليها، تعبيرا عن حبه له، كما عبر أيضا عن حبه العميق للمملكة وقيادتها.
كما نشرت السفارة السعودية في تغريدة منفصلة مقطع فيديو للشاحنة وصورة ولي العهد، خلال سيرها على الطريق.
وأثارت صور الشاحنة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بين السعوديين، لافتين إلى أن هذه الواقعة تدل على أن شعبية ولي العهد تجاوزت حدود المملكة.