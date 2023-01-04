ترودو وزيلينسكي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في أوكرانيا

بحث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ورئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي آخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

كما ناقشا الهجمات الروسية المستمرة، حيث جدد رئيس الوزراء الكندي التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية والمالية وغيرها لأوكرانيا، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على (تويتر): "ناقشنا تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة التهديدات ومخاطر التصعيد على الجبهة"، مضيفًا أنه "أعرب عن امتنانه" لدعم كندا لبلاده.