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أوفا: أتمنى اللعب بجوار هالاند

محمود عيسى
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 5:02 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 5:02 ص

أوفا: أتمنى اللعب بجوار هالاند تمنى أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي أن يكون ضمن القائمة النهائية من اللاعبين لمنتخب مصر التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وصرح أوفا تلفزيونيا:" كنت أتمنى تمثيل المنتخب في أمم إفريقيا لأنني أستحق التواجد بالقائمة النهائية".

أضاف:" هناك عرض من سويسرا للفريق الذي يقوده مدرب الأهلي السابق رينيه فايلر وصل لوكيل أعمالي وانتظر ماذا سيحدث؟".

أكمل:" مفاوضات الزمالك أكثر جدية أتمنى وصول عرض رسمي لأن إنبي منفتح على بيعي".

واصل:" اللعب للأهلي أو الزمالك؟ فريقان كبيران والافضل في أفريقيا وجهتي ستكون لمن يحتاجني أكثر".

أتم:"أحب أسلوب لعب عمرو زكى فهو مهاجم قوى بدنيا ورأسياته قوية جدا، وأحب مانشستر سيتى جدا، وأتمنى اللعب بجوار إيرلينج هالاند".


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