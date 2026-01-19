انعقاد الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين

• العلماء يؤكدون: وضع النبي صلى الله عليه وسلم دستورًا أخلاقيًّا للعمل يربط الدنيا بالآخرة

انعقدت الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السادس والثلاثين، التي تأتي ضمن المحور الأول بعنوان: "المهن في الزمان النبوي الشريف: إحصاؤها، وآدابها، وأخلاقها، وفقهها"، برئاسة الدكتور محمد مهنا - أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، وتحدث فيها الشيخ أما نكلدي قوانيش - مفتي منغوليا، وسماحة الشيخ عزيز بيك نانوشيروف - مفتي قيرغيزستان، والدكتور عطا السنباطي - عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور عماد هلال - أستاذ التاريخ بجامعة قناة السويس.

ورحب أستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر الشريف بالحضور، مثمنًا أهداف المؤتمر ومحاوره التي تتكامل في رحلة فكرية وعلمية متكاملة، تنطلق من تأصيل القيم المؤسسة للمهن، مرورًا برصد التجارب التاريخية وتحليلها، واستلهام الخبرات العالمية، ثم الانتقال إلى دراسة السياق المصري واستشراف المستقبل والابتكار المهني في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد مفتي منغوليا أن المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الأعمال اليدوية والتجارة، وكانت التجارة المهنة السائدة، وقد مارسها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ولقب بالصادق الأمين، إضافة إلى رعي الغنم والنجارة، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم دستورًا أخلاقيًّا للعمل يربط الدنيا بالاخرة، ومن أهم ركائزه: الصدق والأمانة والإتقان في العمل، وعدم الغش، والاحتكار.

وفي كلمته أكد مفتي قيرغيزستان تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان، وأنه مع تطورات العصر المتلاحقة المتسارعة، والتي أشارت إليها رحلة الإسراء والمعراج، فإن الصناعات قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم على التطور فيها، ومنها: موافقته على صناعة منبر من الخشب له صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يخطب على جذع من الخشب، مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات العصرية، وإتقان العمل.

وخلال كلمته أكد عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أن المهن في الإسلام لها أخلاقيات وآداب وفقه وفهم، وأن لها مجموعة من الأحكام الفقهية والمبادئ والقواعد المنظمة لها، وأن هذه المهن تسمى بالوظائف.

وأضاف أن العمل فرض كفاية، وإتقانه فرض، مع وجوب تجنب المعاملات المحرمة من غش واحتكار، وأن الأنبياء مارسوا الأعمال والمهن، فمنهم من مارس مهنة الزراعة، ومنهم النجار، ومنهم صانع الحديد والدروع، وقد رعى الأنبياء الغنم، كما اشتغل الصحابة بمختلف المهن، منها: التجارة، والخياطة، وصناعة الأقمشة.

وتطورت الصناعات والمهن بتطور العصور، وقد امتهن الفقهاء المهن، ووضعوا الضوابط والقواعد المنظمة لمختلف المهن.

وفي كلمته وجه الدكتور عماد هلال أستاذ التاريخ بجامعة قناة السويس، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحفظه الله على رعايته للمؤتمر، وللأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف على هذه السنة الحسنة، موضحا أن للزراعة نظم وأخلاقيات في العهد النبوي، وأن الزراعة أم الصناعة وأساس الحضارة، وأن المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الزراعة النشاط الأساسي فيها، وكذلك الطائف.

وأكد أن الصناعات تقوم على الزراعة، وأن من عمق البحث لدى أئمة المذاهب الفقهية أن ناقشوا مكانة الزراعة بين مختلف الحرف، وأن الطاىف اشتهرت بالبساتين المزروعة بالعنب، وكان نظام الري قائمًا على مياه الآبار، ونظم الفقهاء التعامل معها.

وأضاف أن بعض الصحابة كانوا من كبار ملاك الأراضي الزراعية، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بساتين وأملاك كان يتصرف فيها في مصالح المسلمين، وسيدنا طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام كانت لهم بساتين وأراض زراعية، وغيرهم من الصحابة.

وأكد أن النشاط الزراعي اشتهر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المحدثين تحدثوا عن المزارعين والمساقاة وإحياء الموات.