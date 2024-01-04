ترامب يقدم استئنافا للمحكمة العليا لتمكينه من خوض الانتخابات التمهيدية في كولورادو

استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمحكمة العليا للولايات المتحدة لفرض مشاركته في الانتخابات التمهيدية في ولاية كولورادو، حسبما أعلنت حملة ترامب يوم الأربعاء.

وبهذه الخطوة، يسعى ترامب إلى إلغاء قرار صادر عن أعلى محكمة في كولورادو يقضي بأنه غير مؤهل لخوض الانتخابات التمهيدية للولاية بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021 وبالتالي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات التمهيدية.

وفي 20 ديسمبر، قضت المحكمة العليا في كولورادو بأن ترامب غير مؤهل للانتخابات التمهيدية في الولاية المقررة يوم 5 مارس.

ويأمل ترامب في الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 والعودة إلى البيت الأبيض، لكن خصومه يحاولون إزالة اسمه من بطاقات الاقتراع في عدة ولايات.

ويعول منافسو ترامب على تعديل دستوري يستبعد الأشخاص من الانتخابات الذين حرضوا على "تمرد" ضد الدستور. وحتى الآن ، لم ينجحوا إلا في كولورادو ومين.

وقضت وزيرة خارجية ولاية مين شينا بيلوز، وهي أكبر مسؤولة انتخابية في الولاية، في 29 ديسمبر بأن التماس الترشيح الأولي للرئيس السابق "باطل".

ووفقا للتعديل الـ 14 للدستور الأمريكي ، فإن ترامب "غير مؤهل لشغل منصب الرئيس" ، كما جاء في الحكم.

وقدم محامو ترامب اعتراضا رسميا إلى محكمة في ولاية مين يوم الثلاثاء ضد قرار بيلوز.

واقتحم أنصار ترامب بعنف مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021، بعد خطاب ألقاه الرئيس آنذاك. وكان الكونجرس قد اجتمع هناك لتأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وخلفت أعمال العنف وقتها خمسة قتلى.