 حملات تموينية على أسواق مدينتي بئر العبد والعريش بشمال سيناء - بوابة الشروق
الخميس 4 يناير 2024 8:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حملات تموينية على أسواق مدينتي بئر العبد والعريش بشمال سيناء

مصطفي سنجر
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 7:49 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 7:49 ص

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء حملة لإحكام الرقابة، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.

وذكر بيان المديرية أنه تم تنفيذ جولة تفقدية للأجهزة الرقابية ببئرالعبد، للمرور على المخابز ومتابعتها والتأكد من أوزان الخبز والمواصفات والمرور على محطات تعبئة الغاز.

وفي العريش كثفت الرقابة الحملات التموينية على المنافذ التموينية والمخابز، وقامت لجنة مشكلة من الأجهزه الرقابية بالمديرية بالمرور على المطاحن، لمتابعة صرف المقررات التموينية من الدقيق، وكذلك متابعة جودة المطحون وتوافر الكميات كما تم عمل جشنة على الموازين وعمل التصفيات اللازمة للمحاسبات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك