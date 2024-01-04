حملات تموينية على أسواق مدينتي بئر العبد والعريش بشمال سيناء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء حملة لإحكام الرقابة، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.

وذكر بيان المديرية أنه تم تنفيذ جولة تفقدية للأجهزة الرقابية ببئرالعبد، للمرور على المخابز ومتابعتها والتأكد من أوزان الخبز والمواصفات والمرور على محطات تعبئة الغاز.

وفي العريش كثفت الرقابة الحملات التموينية على المنافذ التموينية والمخابز، وقامت لجنة مشكلة من الأجهزه الرقابية بالمديرية بالمرور على المطاحن، لمتابعة صرف المقررات التموينية من الدقيق، وكذلك متابعة جودة المطحون وتوافر الكميات كما تم عمل جشنة على الموازين وعمل التصفيات اللازمة للمحاسبات.