لجان تحكيم الدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المراة

أعلنت إدارة مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة برئاسة ومؤسس المهرجان الدكتور عزالدين شلح عن لجان تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية للدورة الأولى لمهرجان غزة الدولي لسينما المرأة والذي سوف ينطلق من مدينة دير البلح في 26- 31 أكتوبر 2025، حيث سيكون فيلم الافتتاح فيلم " صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

وتقدم شلح بخالص امتنانه للجان التحكيم على الجهود التي تبذلها في دعم المهرجان، حيث تم اختيار أعضاء اللجان من سينمائيين ذو خبرة في المجال السينمائي، وقد تشكلت لجنة تحكيم الأفلام الروائية من رئيسة اللجنة المخرجة الفرنسية سيلين سياما، وعضوية كلاً من المخرج المغربي محمد اليونسي، الممثلة الايطالية جاسمين ترينكا، والناقد الفلسطيني فجر يعقوب، والممثلة الجزائرية موني بوعلام.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فقد تشكلت من رئيسة اللجنة المخرجة الفلسطينية آن ماريا جاسر، وعضوية كلاً من المخرج البحريني بسام الذوادي، المنتجة الايطالية جراتزيلا بيلدسهايم، المخرج الكويتي عبد العزيز الصايغ، والمونتيرة الكوبية ماريسيت سانكريس