بلدية غزة توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة لفتح الشوارع المغلقة من الركام

وقّع رئيس بلدية غزة يحيى السراج، وممثّل مؤسسة Gift of the Givers عبد الرحمن الحلو، مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرة لفتح الشوارع المغلقة من الركام.

جاء ذلك ضمن جهود البلدية للتعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية لفتح الشوارع، وتوفير الخدمات الإنسانية، وتسهيل حركة آليات الإسعاف والطوارئ، وعودة المواطنين إلى مناطقهم.

وتنصّ المذكرة على تنفيذ مبادرةٍ لفتح الشوارع المغلقة وإزالة الركام، وتوفير الإشراف الهندسي والمتابعة لأعمال فتح الشوارع وإزالة الأنقاض منها، وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأكّد رئيس بلدية غزة أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية العاملة في المجالين الإنساني والخدماتي.

وثمن دور المؤسسة في تعاونها مع البلدية وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المبادرة.

ودعا السراج مختلف المؤسسات إلى التعاون مع البلدية لإعادة فتح الشوارع، وإحياء الحركة الإنسانية في المدينة، ومساندة البلدية في توفير الآليات والمعدات اللازمة.