نشر وثائق متعلقة بوقائع جنسية لرجل الأعمال جيفري أبستين وتشمل أدلة ضد دوق يورك

تم نشر مجموعة من الوثائق المتعلقة برجل الأعمال المتهم في وقائع جنسية للأطفال، جيفري ابستين، تشمل أدلة بشأن امرأة زعمت أن دوق يورك، الأمير أندرو، تحرش بها.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس، بأن القاضية الأمريكية لوريتا بريسكا، كانت قد قضت في الشهر الماضي بضرورة نشر الوثائق التي تضم أسماء أكثر من 170 شخصا كانوا إما شركاء أو أصدقاء أو ضحايا لإبستين.

وفي إحدى الوثائق، زعمت امرأة تدعى جوهانا سيوبيرج، أن الأمير أندرو تحرش بها في عام 2001، بينما كان يجلس على أريكة داخل شقة الملياردير الأمريكي بمانهاتن، أثناء الإدلاء بشهادتها في مايو من عام 2016.

وكان قصر باكنجهام، قد أكد في وقت سابق أن تلك المزاعم "غير صحيحة تماما".

وتعد الوثائق جزءا من قضية تشهير أمريكية في عام 2015، رفعتها فيرجينيا جيفري ضد جيسلين ماكسويل، وهي شخصية اجتماعية بريطانية سيئة السمعة، وكانت قد قدمت لإبستين فتيات قاصرات.

جدير بالذكر أن الأمير أندرو كان قد ترك الحياة العامة بعد الضجة التي أثيرت بشأن الصداقة التي تربطه بإبستين، ودفع ملايين لتسوية قضية اعتداء جنسي مدنية على السيدة جيفري، التي زعم أنه لم يلتق بها قط.