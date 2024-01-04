المنتخب يفتح مران الجمعة أمام وسائل الإعلام

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، فتح التدريب اليومي للفراعنة مساء غدٍ، الجمعة، أمام حضور وسائل الإعلام، خلال المعسكر المقام على ملعب ملعب ستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

كوت ديفوار تستضيف النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني مرانه في الرابعة والنصف من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب ستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقيم المنتخب الوطني معسكرًا في العاصمة الإدارية يخوض خلاله مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم الأحد المقبل 7 يناير، على ملعب ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادًا لأمم إفريقيا.

ويسعى المنتخب الوطني، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ7 ألقاب لتعزيز رقمه وتحقيق اللقب للمرة الثامنة بعد فترة غياب عن التتويجات القارية منذ نسخة أنجولا 2010.

وينافس المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا، كاب فيردي وموزمبيق.

يفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة موزمبيق 14 يناير في السابعة مساءً، قبل مواجهة غانا 18 يناير في العاشرة مساءً، على أن يختتم مواجهات دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير في العاشرة مساءً.