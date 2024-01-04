قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تلميحات وايحاءات جنسية لطفلتين في القطامية إلى جلسة 6 يناير للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبازيد، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت نيابة القاهرة الجديدة عاطل بتهمة وقوفه عاريا بشرفة مسكنه واصدار تلميحات وايحاءات جنسية لطفلتين في القطامية إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات قيام العاطل، أنه في يوم 27 يناير 2023 بدائرة قسم القطامية محافظة القاهرة تعرض للمجني عليهما الطفلتين "لارا.م" ،و"ريتاج .ع" في مكان عام مطروق بتلميحات وايحاءات جنسية واباحية بالقول والإشارة بأن وقف عاري الجسد بالشرفة الخاصة بمسكنه ممسكا عضوه الذكري بيده بقصد الحصول على منفعه جنسية منهما.

وقال شاهد الإثبات الأول مدير العلاقات التجارية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بأنه علم من كريمته بأنه حال سيرها رفقة صديقتها بالطريق العام ابصرا المتهم واقفا بشرفة المنزل محل سكنه عاري الجسد ممسكا بعضوه الذكري ملوحا بالقول والاشارة بتلميحات وايحاءات ذات طبيعة جنسية قاصدا من ذلك الحصول على منفعة جنسية منهما.

وأضاف الشاهد الثاني مدير مطبعة، بأنه علم من كريمته حال سيرها رفقة صديقتها بالطريق العام ابصرا المتهم واقفا بشرفة ابصرا المتهم واقفا بشرفة المنزل محل سكنه عاري الجسد ممسكا بعضوه الذكري ملوحا بالقول والاشارة بتلميحات و ايحاءات ذات طبيعة جنسية قاصدا من ذلك الحصول علي منفعة.

وأكد معاون مباحث قسم شرطة القطامية، بأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة الواردة بأقوال الطفلتين المجني عليهما والشاهد الأول والثاني.