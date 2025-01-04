وزير التعليم العالي الأسبق حسين خالد: التأمين الصحي الشامل الأمل الكبير لتطوير المنظومة الصحية

قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، إن منظومة التأمين الصحي الشامل الأمل الكبير لتطوير الأداء الصحي في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد عام 2014 كان الاهتمام موجهًا للبنية الأساسية فى مصر سواء كانت الطرق أو المواصلات أو الكهرباء وغيرها، مشيرًا إلى أنه من حوالى 5 سنوات بدأ الاهتمام المكثف بالتعليم والصحة.

وتابع: «هناك مثال ناجح وواضح جدًا وهو القضاء على فيروس سي، والذى كان يصيب كبد حوالي 14% من المصريين، وكان يؤدي إلى مضاعفات شديدة».

ولفت إلى أنه كلما كان الأداء الصحي متجهًا إلى الوقاية فإن ذلك يكون دائمًا خير من العلاج.