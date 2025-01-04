قال الدكتور أياد أبوزنيط المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إنَّ الانتهاكات الإسرائيلية أرهقت كاهل الفلسطينيين، موضحا أن الموازنات المالية لفلسطين قليلة للغاية في حين أن هذه الانتهاكات عرقلت الحياة بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الانتهاكات تسببت في زيادة التكاليف الفلسطينية المالية والإجتماعية وعرقلت النواحية السياسية.

وأشار إلى أن أي شيء يقدم في الساحة الفلسطينية لايكفي لا لإغاثة من منهم في غزة ولا لإيجاد فرص عمل لمن منهم في الضفة.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائلي صعد الموضوع لأكثر واقتناصها للأموال الفلسطينية وسيطرتها عليها، مؤكدا أن هذه السرقة عرقلت الموضوع المالي الفلسطيني أكثر وأكثر وارتفعت المستوى الفقري والبطالة بنسبة عالية للغاية، وزادت التعقيدات الإجتماعية.

ونوه بأن غزة أصبحت أكثر مكان به أشخاص مبتوري اليدين والقدمين وفيه ذوي احتياجات خاصة.