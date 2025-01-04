الاحتلال يواصل توغله شرق دير البلح والبريج وسط قطاع غزة

تواصل آليات الاحتلال العسكرية توغلها بشكل محدود شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة منذ الليلة، وسط الإمعان بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ قرابة 15 شهرا.

وقال شهود عيان لوكالة «الأناضول»، إن آليات الجيش تقدمت بشكل محدود مساء الجمعة في المناطق الشرقية من دير البلح ومخيم البريج وسط غطاء ناري بري وجوي كثيف.

وأضاف الشهود أن منطقة أبو العجين شرق دير البلح شهدت قصفا مدفعيا، وإطلاق نار من الآليات المتوغلة.

ويأتي هذا التوغل بعد ساعات من إنذار جيش الاحتلال أهالي عدة مناطق في مخيم البريج وسط القطاع بالإخلاء الفوري، تمهيدا لهجوم عسكري بعد عملية إطلاق صاروخ نحو المستوطنات المحاذية للقطاع.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ456 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدًا و273 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و717 شهيدًا، و108 آلاف و856 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.