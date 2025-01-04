رئيس شعبة المحمول: نسبة الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة مطبقة منذ سنوات

قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة تخص الهواتف المحمولة التي يجلبها المواطنون معهم من الخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بتوقيت العاشرة»، مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة «الشمس 2»، أنَّ الهاتف الشخصي الذي يتم استخدامه مباشرةً من قبل صاحبه لن يخضع لأي رسوم جمركية، وسيتم اعتباره مستثنى تمامًا من هذه الرسوم.

وأوضح أنه إذا كان الشخص يجلب معه أكثر من هاتف محمول، فإن الهواتف الإضافية ستخضع للرسوم الجمركية، لافتًا إلى أنه يمكن من خلال تطبيق «تليفوني»، تسجيل بيانات الهاتف ومعرفة قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليه.

ولفت إلى هناك فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع الرسوم المفروضة على الهاتف الثاني، كما أن الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد قبل صدور القرار لن تُطبق عليها أي رسوم.

وفيما يتعلق بالهواتف المزودة بشريحتي اتصال، أوضح أن هناك بعض المشاكل التي قد تنشأ إذا لم يتم تفعيل الشريحة الثانية، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على حل هذه المشكلات لضمان عدم تأثر المستخدمين.

وأوضح طلعت، أن نسبة الرسوم الجمركية الحالية تبلغ 38.5%، وهي نسبة مطبقة منذ سنوات طويلة على جميع الهواتف المستوردة من قبل الشركات، كما أن الهدف من القرار هو تنظيم السوق وضمان العدالة في تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.