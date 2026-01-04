لوفتهانزا تتجنب المجال الجوي عقب الهجوم الأمريكي على فنزويلا

حذرت شركة لوفتهانزا، المسافرين من أن الأحداث في فنزويلا تؤدي إلى زيادة طفيفة في مدة الرحلات الجوية إلى كولومبيا المجاورة.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن أكبر شركة طيران في ألمانيا "لا تسير رحلات جوية إلى فنزويلا ولا تستخدم المجال الجوي الفنزويلي لعدة أشهر أيضا".

وأضاف "تتفادى شركة لوفتهانزا بشكل كبير مناطق المجال الجوي الأخرى التي تم إغلاقها فجأة. وتسبب ذلك في زيادة طفيفة في مدة الرحلة إلى حوالي 12 ساعة، بدلا من 11 ساعة و30 دقيقة المعتادة على خط فرانكفورت-بوجوتا".

وتابع المتحدث "جميع الرحلات الأخرى إلى أمريكا الجنوبية تعمل وفقا للجدول الزمني المعتاد".

وفي الساعات الأولى صباح أمس السبت، ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، خلال هجوم عسكري على فنزويلا ونقلتهما جوا خارج البلاد.

ومن المقرر مثولهما أمام محكمة في نيويورك بتهم من بينها "التآمر في تجارة المخدرات والإرهاب".