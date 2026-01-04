أغلقت مراكز الاقتراع في دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت أمس السبت، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين، لتبدأ أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرهم عدديًا باللجنة العامة.

ورصدت "الشروق" بدء أعمال الفرز من داخل اللجنة الفرعية رقم 143 بمدرسة الرحامنة الابتدائية، برئاسة المستشار محمد شرف، هيئة قضايا الدولة، حيث عمل القائمون باللجنة على تفريغ بطاقات الاقتراع من الصناديق وفرزها تمهيدًا لحصرها عدديًا.

وشهدت مراكز الاقتراع بدائرة المنتزه على مدار يومين إقبالًا متباينًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي ألغيت نتيجتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لاختيار نائبًا واحدًا من بين متنافسان، للفوز بالمقعد الوحيد المتبقي.

ويُذكر أن الانتخابات في الإسكندرية جرت في الدائرة الأولى ومقرها "المنتزه" التي تضم لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، بداخلهم 152 لجنة فرعية، بإجمالي مليون و263 ألفًا و674 ناخبًا لهم حق التصويت، موزعين بنطاق أقسام شرطة "أول وثانٍ وثالث المنتزه".