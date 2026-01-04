سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر

قالت كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر.

وذكر جيش كوريا الجنوبية أن إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي قبالة الساحل الشرقي للشمال حدث صباح الأحد لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بإطلاق صاروخ مشتبه به من قبل كوريا الشمالية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي أضرار.

ويعد هذا الإطلاق أحدث عرض للأسلحة من قبل كوريا الشمالية قبل مؤتمر حزب العمال الحاكم المرتقب.

ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية من المرجح أن تكثف اختبارات الأسلحة للتباهي بإنجازاتها في قطاع الدفاع قبل المؤتمر، وهو الأول من نوعه منذ خمس سنوات. ويتابع المراقبون المؤتمر لمعرفة ما إذا كانت كوريا الشمالية ستضع سياسة جديدة تجاه الولايات المتحدة وتستجيب لدعواتها لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة.

كما جاء الإطلاق قبل ساعات من مغادرة رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، إلى الصين لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وذكر مكتب لي أنه سيطلب خلال الرحلة من الصين القيام بـ "دور بناء" في الجهود الرامية لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى في البحر.