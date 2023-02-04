جوتيريش عن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية: فرصة لبناء تحالف للسلام بين الدول

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن اليوم الدولي للأخوة الإنسانية مناسبة للاحتفاء بقيم التراحم والتفاهم الديني والاحترام المتبادل.

وأضاف "جوتيريش"، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية: "هذه القيم هي ضمانة للسلام وغراء يربط عائلتنا البشرية معا، ومع ذلك يجري حاليا إضعاف هذه القيم في جميع أنحاء العالم".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "من خلال تعميق الانقسامات، وتوسيع أوجه اللامساواة، وتزايد اليأس، ومن خلال تصاعد خطاب الكراهية والطائفية والتناحر، والحقيقة هي أننا نرى أمثلة على التطرف الديني والتعصب في كل المجتمعات ولدى أتباع جميع الأديان".

وأردف: "من واجب الزعماء الدينيين في كل مكان منع استغلال الكراهية ونزع فتيل التطرف بين أتباعهم".

استطرد أن إعلان الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، الذي صدر عن قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، لنموذجٌ للوئام بين الأديان والتضامن الإنساني.

وأضاف: "دعونا نتخذْ من ذلك مصدر إلهام لنا جميعا، ونجددْ التزامنا بالوقوف معا كأسرة بشرية واحدة، دعونا نبنِ معًا تحالفًا للسلام، تحالفا يثريه التنوع، وتتساوى فيه الكرامة والحقوق، وتتحقق فيه الوحدة في إطار من التضامن".