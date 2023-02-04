روسيا تعرب عن امتنانها للدول الأفريقية بسبب سياستها المتوازنة في أزمة أوكرانيا

أعرب سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية أوليج أزوروف، عن امتنان موسكو للدول الأفريقية على سياستها المتوازنة تجاه روسيا.

وقال أزوروف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية: "نحن ممتنون للغاية للدول الأفريقية على سياستها المتوازنة والمعقولة تجاه روسيا، وهذا ينطبق أيضا على مصر".

وأضاف أن روسيا ترى أن العديد من الدول الأفريقية قد اتخذت "موقفا محايدا رسميا" بشأن الوضع في أوكرانيا، على الرغم من ضغوط الغرب.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المنتدى الثاني سيخصص إلى حد كبير لبحث التعاون الاقتصادي والإنساني الروسي - الأفريقي، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة.

وكان أزوروف قال في وقت سابق، إن موسكو تتوقع أن تساهم القمة الروسية - الأفريقية الثانية على الارتقاء بالتعاون مع دول القارة إلى مستوى جديد نوعيا، بما يتوافق مع رغبة الدول الأفريقية نفسها.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو 2023، في مدينة سان بطرسبورغ. أما القمة الأولى فانعقدت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الأفريقية.